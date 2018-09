Rigenerazione con edifici smart a Milano

(ANSA) - MILANO, 10 SET - A Milano ha preso il via un progetto di rigenerazione urbana che porterà al recupero di oltre 22 mila metri quadrati di superficie, per un investimento totale di circa 200 milioni di euro, e alla nascita di nuovi edifici smart e sostenibili. Si tratta di 'Corso Como Place', sviluppato attraverso il Fondo immobiliare Porta Nuova Bonnet, i cui investitori sono la società immobiliare Coima Res e il fondo di sviluppo Coima opportunity Fund II. L'operazione è stata finanziata da Banco BPM. Al termine dei lavori l'area che si trova tra corso Como e via Pasubio, dove ha sede la Fondazione Feltrinelli, sarà restituita alla città con la rigenerazione integrale della torre, ex Unilever, che era in stato di abbandono e tornerà ad ospitare uffici, la realizzazione di un nuovo edificio di oltre 4 mila metri quadrati, con attività commerciali e uffici, e la creazione di una nuova piazza connessa attraverso piste ciclabili, camminamenti e aree verdi.