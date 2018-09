Bonisoli, ritrovamento monete è epocale

(ANSA) - MILANO, 10 SET - "Per me questo è un caso più che eccezionale è epocale, uno di quelli che segna il percorso della storia". Lo ha detto il ministro dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli, nella conferenza stampa di presentazione, a Milano, del ritrovamento delle monete d'oro di epoca romana avvenuto a Como. "Non siamo ancora in grado di capirlo ma è un messaggio che ci arriva dai nostri antenati".