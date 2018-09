A Istituto Tumori webserie Involontario

(ANSA) - MILANO, 10 SET - E' la prima serie girata interamente in un ospedale vero e in attività, l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, a metà tra il reality e la commedia surreale: si chiama 'Involontario' e sarà su Mtv.it dal 17 settembre.

Firmata da Fondazione Cariplo e Officine Buone, la webserie rivoluziona il racconto sul tema dell'aiutare e del fare del bene attraverso le avventure di Ettore, a cui presta il volto l'attore Francesco Meola: un neolaureato che lavora come fattorino precario. Un giorno Ettore deve consegnare una lettera in ospedale, ma non sa che ad aspettarlo c'è il colpo di fulmine per Giulia, una giovane specializzanda interpretata da Giulia Penna. Per vedere la sua bella e tentare di conquistarla, Ettore si fingerà volontario di una organizzazione non profit che organizza un contest musicale in ospedale. Puntata dopo puntata, Ettore si lascerà coinvolgere e diventerà un vero volontario, perché aiutare - è il messaggio della serie - non fa bene solo agli altri, ma gratifica anche chi dà una mano.