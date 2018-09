Sala, dobbiamo adeguare tariffe mezzi

(ANSA) - MILANO, 07 SET - Potrebbe arrivare in giunta a fine settembre la delibera relativa all'aumento del biglietto dei mezzi pubblici. Questa mattina a Palazzo Marino, sede del Comune, il sindaco Giuseppe Sala, ha incontrato prima la sua maggioranza in Consiglio comunale e poi, nella riunione di giunta, i suoi assessori per discutere della questione. "Negli ultimi anni abbiamo fortemente aumentato la dimensione del servizio, più 12milioni di km all'anno, e la sua qualità - ha scritto il sindaco in un post su Facebook-. Ora dobbiamo guardare avanti. Dopo parecchi anni di tariffe invariate siamo costretti ad adeguarle, anche perché nello stesso periodo i contributi di Stato e Regione sono significativamente diminuiti". Questo secondo Sala "è veramente inaccettabile e anzi, al contrario, andrebbero premiati quei Comuni che continuano ad investire".