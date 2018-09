Ernia: 'Voglio rendere cool rap impegnato'

(ANSA) - MILANO, 06 SET - Il quartiere e il tragitto dell'autobus che lo collega al centro: questo, per Ernia, è '68', il suo primo LP in uscita domani. "Il percorso della 68 è stato un po' quello del mio ultimo anno, dalla periferia al centro", dice l'artista milanese, al secolo Matteo Professione, presentando il disco a Milano. Molti gli spunti old school e i riferimenti jazz, R&B e funk, tra versi ora giocosi, ora impegnati: "In Italia il rap conscious è considerato sfigato: Kendrick Lamar e J Cole in America lo hanno reso cool, vorrei fare lo stesso qui da noi". Così nella scanzonata 'No Pussy' Ernia ad esempio rima "gli stessi che hanno votato Lega sui social hanno pianto Stephen Hawking": "Mettere quella frase in un contenitore divertente fa arrivare il messaggio a chi non ascolterebbe mai un pezzo politico". Da domani Ernia partirà per un tour in-store che si chiuderà il 21/9 a Cagliari.