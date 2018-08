Toninelli a funerali Nanni a Pavia

(ANSA) PAVIA, 29 AGO - "Iolanda è stata un esempio nella sua vita, e continuerà ad esserlo anche ora che non è più con noi.

Ha sempre operato per fare del bene: è stata questa la principale motivazione della sua azione politica". Così il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ha ricordato questa mattina Iolanda Nanni, deputata pavese del M5S morta a 49 anni. Toninelli è intervenuto al funerale della parlamentare, celebrato nella chiesa dello Spirito Santo a Pavia. "Iolanda - ha aggiunto - era spinta da una grande passione. Verso se stessa era intransigente e pretendeva molto; nei confronti delle altre persone si segnalava sempre per un grande altruismo".

Al funerale sono intervenuti numerosi esponenti politici, dal senatore pentastellato Vito Crimi ai consiglieri regionali lombardi del M5S Silvana Carcano e Dario Violi, all'assessore regionale Raffaele Cattaneo che è stato presidente del Consiglio regionale lombardo nella scorsa legislatura in cui Iolanda Nanni rappresentava i Cinque Stelle in Regione.