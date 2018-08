Ponti, Fontana scrive a Toninelli

(ANSA) - MILANO, 29 AGO - Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha scritto al ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli per proporre la creazione di una cabina di regia per coordinare il monitoraggio e gli interventi di adeguamento dei diecimila ponti e viadotti presenti in regione.

L'idea della Lombardia è di creare una cabina di regia che coinvolga le province, i comuni, la città metropolitana ma anche le società ferroviarie.

"Siamo pronti ad attivare la cabina di regia in tempi brevi - ha spiegato l'assessore regionale alle Infrastrutture Claudia Terzi - già dalla prima settimana di settembre, convocando incontri con il presidente della Consulta degli Ordini degli ingegneri e con il rettore del Politecnico di Milano per studiare sinergie e modalità operative". La Regione è pronta a mettere dei soldi per il coordinamento, l'analisi e il monitoraggio "accurato" con la speranza che arrivi un cofinanziamento dal governo.