Orban arrivato a Milano

(ANSA) - MILANO, 28 AGO - Al via l'incontro nella sede della prefettura di Milano tra il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini e il premier ungherese Viktor Orban. Quest'ultimo è arrivato in perfetto orario indossando una cravatta verde.

Il primo ministro ungherese, era atterrato a Milano intorno alle 14.

Insieme ad alcuni membri del suo staff aveva raggiunto il quartiere di Brera, dove ha pranzato in un ristorante.