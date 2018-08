Fontana, pieno sostegno a Salvini

(ANSA) - MILANO, 25 AGO - "Esprimo solidarietà, pieno sostegno e gratitudine al Ministro dell'interno Matteo Salvini che fa bene, anzi benissimo, a tenere la barra dritta in particolare sull'immigrazione, mantenendo quanto promesso agli elettori". Lo scrive il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana su Facebook.

"Solo in questo modo - continua Fontana - potremo invertire la rotta di un'Europa che ci ha trattati come un bancomat quando c'era da incassare e come un ricettacolo quando si trattava di accogliere clandestini. Ha gestito in modo esemplare la vicenda della nave Diciotti, portando a casa un risultato che nessuno prima era riuscito ad ottenere. L'Italia grazie a lui sta riconquistando il rispetto che si merita, dicendo basta a un business che per troppo tempo ha sfruttato e danneggiato il nostro Paese".(ANSA).