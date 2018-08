Febbre del Nilo, due casi in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 23 AGO - "Regione Lombardia ha messo in campo tutte le procedure previste per la sorveglianza e la prevenzione della diffusione del West Nile virus, malattia infettiva trasmessa all'uomo e agli animali, attraverso la puntura di zanzare infette del genere Culex". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, confermando che nell'area ovest del Milanese si sono verificati negli ultimi giorni due casi di Nile virus. I due pazienti sono un uomo di 55 anni di Rho e un uomo di 74 anni di Pregnana Milanese, ma "il numero dei casi registrati sul territorio di ATS Milano è in linea con quelli degli ultimi anni", ha precisato l'assessore, spiegando che "in Lombardia dall'inizio del 2018 ad oggi sono pervenute 22 segnalazioni".