Trenord: aumenti solo per 2 abbonamenti

(ANSA) - MILANO, 22 AGO - Trenord precisa che le nuove tariffe regionali in vigore dal prossimo 1 settembre riguardano solo gli abbonamenti integrati Ivol (Io Viaggio Ovunque in Lombardia) e Ivop (Io Viaggio Ovunque in Provincia) e non gli altri titoli di viaggio ordinari, dai biglietti di corsa singola agli abbonamenti settimanali, mensili e annuali, le cui tariffe "restano invariate". Lo si legge in una nota diffusa per precisare quanto pubblicato da alcuni organi di stampa.