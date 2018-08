Morta Dubini, autrice libri per ragazzi

(ANSA) - MILANO, 21 AGO - Vittima di un incidente stradale a metà luglio, la scrittrice di libri per ragazzi Miriam Dubini è morta nei giorni scorsi. Ne dà notizia la Sergio Bonelli Editore, per la quale la 41enne milanese di nascita e romana d'adozione aveva realizzato un romanzo dedicato alla gioventù di Nathan Never, dato alle stampe all'inizio di luglio.

Laureata in semiotica, già mentre studiava Miriam Dubini ha scritto e recitato per il teatro ragazzi nella compagnia teatrale Ditta Gioco Fiaba. Ha collaborato con Disney, Mattel ed Edizioni BD nell'ambito della narrativa e dei fumetti, e con Art Attack nell'invenzione e realizzazione di giochi con materiali di riciclo. Dopo aver scritto spettacoli circensi per Ambra Orfei è migrata a Londra, dove ha inventato la sua prima saga fantasy, dedicata alla streghetta più disordinata della storia: Leila Blue. Ha scritto un film per ragazzi, una dozzina di libri per i più piccoli e una trilogia per adolescenti: Aria (Mondadori) dedicata alla sua più grande passione: la bicicletta.