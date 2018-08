Legambiente, laghi lombardi a secco

(ANSA) - MILANO, 21 AGO - Il lago di Como è quasi 30 cm sotto lo zero idrometrico, quello di Iseo è a secco e "presto sarà crisi anche per il Sebino": è quanto denuncia Legambiente Lombardia, aggiungendo che "è ormai chiaro che è stato superato il limite delle disponibilità idriche. E' necessario cambiare agricoltura. Il cambiamento climatico non è un'opinione, ma una realtà con cui anche la forte agricoltura specializzata lombarda deve fare i conti".

L'allarme siccità che coinvolge alcuni bacini lacustri della regione arriva in un'annata che Legambiente definisce "assolutamente normale" dal punto di vista delle precipitazioni.

A svuotare i laghi è quindi l'agricoltura "che ha investito troppe superfici alla monocoltura del mais - sottolinea Damiano Di Simine, presidente di Legambiente Lombardia - un'agricoltura che evidentemente non fa i conti con i limiti sempre più stringenti imposti anche dal cambiamento climatico: più caldo in estate e sempre meno acque di fusione di nevai e ghiacciai".