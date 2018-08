Precipita da sette metri, grave operaio

(ANSA) - BRESCIA, 20 AGO - Un operaio è precipitato da un'altezza di sette metri mentre stava montando alcune paratie.

È accaduto al centro fiera di Brescia dove l'uomo era impegnato con altri colleghi. Trasportato in ospedale alla Poliambulanza le sue condizioni sono ritenuti gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.