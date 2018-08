Netturbino travolto da auto, è grave

(ANSA) - MANTOVA, 18 AGO - Un netturbino è stato investito questa mattina da un'auto a Suzzara (Mantova) durante la raccolta dei rifiuti. L'uomo ha riportato traumi gravi ed è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Brescia.

L'operatore ecologico, assunto da una cooperativa che lavora per il Comune di Suzzara, era sceso dal mezzo utilizzato per la raccolta dei rifiuti ed aveva recuperato un bidoncino sul marciapiede del lato opposto. Attraversando la strada per raggiungere il camion aziendale è stato travolto da un'auto.