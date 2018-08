Maldini, Milan in Champions?Si può fare

(ANSA) - MILANO, 17 AGO - "Abbiamo la possibilità di arrivare in Champions League. L'obiettivo è migliorare la posizione dell'anno scorso, il sesto posto, e c'è una grande differenza tra uno e due posti in più, abbiamo la possibilità di farlo.

Anche se sono allenamenti c'è una coesione particolare tra noi, Rino e la squadra". Paolo Maldini, responsabile sviluppo strategico area sport del Milan, è fiducioso sulla stagione che attende la squadra. "Il nostro allenatore - evidenzia Maldini - vuole gente di qualità. Oggi ho visto l'allenamento e devo dire che quelli che sono arrivati parlano la stessa lingua di quelli che c'erano già". Maldini è entusiasta "del rispetto mostrato verso la mia persona e il club" da parte di tutti, ma delega a Leonardo la gestione del figlio Daniel, che quest'anno giocherà in Primavera. "È un conflitto di interessi - dice Maldini con il sorriso -, lui lo seguirà Leonardo".