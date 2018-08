Inter, Emmers in prestito alla Cremonese

(ANSA) - MILANO, 17 AGO - Chiuso il mercato in entrata, l'Inter sta concludendo le ultime operazioni in uscita. La società nerazzurra ha trovato l'accordo per il prestito di Xian Emmers alla Cremonese: il centrocampista svizzero classe '99 si trasferirà in prestito secco per una stagione, come ufficializzato dal club grigiorosso. Intanto la dirigenza interista sta lavorando per le altre cessioni Yann Karamoh va verso la permanenza in nerazzurro, nonostante le insistenze del Parma. "Stiamo aspettando una risposta da parte del giocatore", ha dichiarato il team manager dei gialloblù Alessandro Lucarelli. Resta invece in uscita Joao Mario, per il quale, dopo Betis e Siviglia, c'è da registrare l'interesse dei russi del Rubin Kazan. L'Inter infine sta cercando anche una sistemazione per Andrea Pinamonti, sul taccuino di diverse società tra cui il Frosinone.