Finto benzinaio truffava automobilisti

(ANSA) - MILANO, 17 AGO - Un falso benzinaio che truffava gli automobilisti è stato individuato e denunciato dalla Polizia Locale di Milano. L'uomo, un tunisino di 38 anni senza fissa dimora, dovrà rispondere a piede libero di truffa aggravata.

La segnalazione era arrivata da alcuni automobilisti e dal benzinaio in zona Porto di Mare che ha collaborato alle indagini fornendo le immagini delle telecamere.

La dinamica della truffa era sempre la stessa: il tunisino, con un falso cartellino da dipendente, attendeva gli automobilisti fingendo di lavorare, mettendo in ordine e pulendo l'area della pompa di benzina. Aveva manomesso la cassa automatica e gli automobilisti non potendo introdurre il denaro, si rivolgevano a lui per chiedere spiegazioni. Il finto benzinaio esaminava i contanti e si offriva di cambiare le banconote, a suo dire difettose. Chiedeva all'automobilista di spostare l'auto vicino alla pompa più lontana e fuggiva con i soldi. Dopo alcuni appostamenti è stato individuato e denunciato a piede libero.