Ubriaco minaccia moglie con mannaia

(ANSA) - MILANO, 16 AGO - E' tornato a casa ubriaco e ha chiesto alla moglie dei soldi per andare a giocare d'azzardo. E al rifiuto della donna l'ha minacciata con una mannaia. L'uomo, un commerciante cinese molto noto a Chinatown, residente a Melzo (Milano), è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. E' accaduto la notte di ferragosto quando l'uomo, un 47enne già denunciato una volta dalla coniuge cinese, una donna di 43, è rientrato alticcio. Al rifiuto della consorte ha preso in cucina la mannaia e l'ha picchiata. A chiamare i carabinieri è stata una delle due figlie, di 20 e 9 anni, entrambe presenti in casa al momento della lite, che hanno dato l'allarme ai carabinieri. Quando i militari sono arrivati lo hanno arrestato sequestrando la lama. La donna è stata trasportata all'ospedale di Cernusco sul Naviglio (Milano) dove è stata medicata per contusioni ed ecchimosi riportando una prognosi di 15 giorni.