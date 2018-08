Rientra mentre ladro è in azione, preso

(ANSA) - MILANO, 14 AGO - E' stato davvero sfortunato un topo d'appartamento che, a Milano, proprio mentre era in azione per scassinare una finestra è stato scoperto e fatto arrestare dalla padrona di casa.

La donna, una 59enne, rientrata proprio mentre il ladro cercava di penetrare nel suo appartamento, intorno alle 5.30 di stamani, in via Cuore immacolato di Maria, è stata così accorta da non urlare o inveire ma ha chiamato la polizia senza farsi sentire. Così quando gli agenti sono arrivati hanno colto il ladro, un palestinese di 34 anni con precedenti, ancora mentre cercava di aprire la portafinestra, e lo hanno arrestato.