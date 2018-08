Crollo ponte: allerta Areu e 118 Milano

(ANSA) - MILANO, 14 AGO - Squadre miste soccorritori-vigili del fuoco di ricerca dispersi sotto le macerie (le cosiddette Usa, ndr), mezzi dell'Areu, soccorritori del 118 in allerta, eventuali posti letto se il numero delle vittime lo richiedesse, medici specializzati e sacche di sangue. La sanità lombarda ha dato la sua disponibilità a fornire aiuti ai soccorsi impegnati per il crollo del ponte autostradale a Genova.

"Al momento si tratta solo di una generica disponibilità, perché non si capisce ancora quale sia la portata del disastro - ha detto l'assessore alla Sanità, Giulio Gallera -. E' chiaro che appena ci verranno fatte delle richieste puntuali faremo qualunque cosa nelle nostre possibilità per concorrere ai soccorsi".