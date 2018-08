Camionista scarica rifiuti in capannone

(ANSA) - MILANO, 14 AGO - Uno smaltimento illecito di rifiuti è stato scoperto in flagranza dai carabinieri, nel Milanese, grazie alla segnalazione di una cittadina di passaggio alla polizia locale. Un autotrasportatore è stato denunciato. L'uomo, un camionista di 39 anni, è stato bloccato in via Enrico Fermi a Gessate dai carabinieri di Milano che lo hanno colto mentre con un muletto trasferiva dal suo mezzo dei rifiuti dentro un capannone. Dal formulario risultava che il materiale, "rifiuti industriali misti", proveniva da un'azienda in provincia di Como e avrebbe dovuto essere smaltito in provincia di Novara. Dentro il capannone c'erano molti altri rifiuti, e quindi i carabinieri hanno sequestrato tutta la struttura, denunciando l'uomo per traffico illecito di rifiuti e gestione di rifiuti non autorizzata. Ora i carabinieri del Noe proseguiranno gli accertamenti per capire se si tratti di un episodio singolo o meno.