Beppe Conti protagonista a Ponte

Beppe Conti, volto notissimo agli appassionati di ciclismo (e non solo) è il protagonista questa sera a Ponte di Legno dell'incontro che il festival "Una montagna di cultura…la cultura in montagna" riserva al ciclismo. Nel mezzo di una settimana prevalentemente dedicata alla musica con il festival "in montagna con Bach-2", una serata 'sportiva', in cui il giornalista-scrittore torinese, grande firma del ciclismo e degli sport invernali di Tuttosport e ora apprezzato opinionista di Raisport, parla soprattutto dello sport delle due ruote fra imprese, rivalità e retroscena, prendendo spunto dai suoi libri, l'ultimo dei quali ("Mangiare, bere e pedalare") è uscito da poche settimane. Da domani, poi, la grande musica di Bach interpretata da Guido Rimonda e Ramin Bahrami.