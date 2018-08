In fiamme tetto di una villa nel Milanes

(ANSA) - MILANO, 11 AGO - Ci sono volute 13 squadre dei vigili del fuoco e 5 ore per spegnere un incendio di un tetto in legno di una villetta a Bareggio, centro alle porte di Milano, disabitata in quanto è stata messa all'asta.

Il rogo è divampato poco prima di mezzanotte nella casa di due piani e le varie squadre dei pompieri hanno lavorato fin quasi alle 5 di stamani. Essendo la villetta in disuso non risultano esserci vittime.