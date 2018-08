Anziano muore travolto da moto a Milano

(ANSA) - MILANO, 11 AGO - Un anziano è morto sabato mattina a Milano dopo essere stato travolto da una moto alla periferia nord della città.

L'incidente, dalle prime informazioni, è avvenuto attorno alle 7.15 in via Comasina, all'altezza della stazione della metropolitana. L'uomo, 76 anni, è morto sul colpo mentre il motociclista è stato trasportato, non in gravi condizioni, all'ospedale Sacco. Al momento non si conosce ancora la dinamica dell'incidente.