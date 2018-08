Sindaco Sesto, no a 2 mamme genitori

(ANSA) - MILANO, 10 AGO - "Mi sono rifiutato, come sindaco di Sesto, di riconoscere che due donne possano essere i genitori di un bambino" lo scrive su Facebook il sindaco di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano, spiegando che "di mamma ce n'è una sola". E di papà ... pure".

"Semplicemente credo che un bambino, per crescere bene, non può prescindere - continua il primo cittadino di Sesto - dall'avere un padre e una madre. La dicitura genitore 1 e genitore 2 la trovo francamente inconcepibile. E quindi a Sesto non verrà riconosciuta la registrazione anagrafica di un bimbo con due mamme!". Proprio oggi Matteo Salvini ha spiegato di aver fatto modificare i moduli per la carta d'identità elettronica con la dicitura "genitore 1" e "genitore 2", ripristinando la definizione "madre" e "padre".