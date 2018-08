Scontro frontale, donna muore a Gavirate

(ANSA) - GAVIRATE (VARESE), 9 AGO - Una donna ha perso la vita nello scontro tra due auto, intorno alle 18.30 di oggi a Gavirate, in provincia di Varese. Per cause ancora in via di accertamento, la macchina su cui viaggiava si è scontrata frontalmente con un'altra sulla Sp1 del comune del varesotto.

L'impatto è stato così violento che una delle due vetture, una mini Cooper, è finita contro il guard rail, sormontandolo per metà. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, utilizzando una cesoia, hanno messo in salvo l'altro conducente del veicolo. Per la donna non c'è stato nulla da fare.