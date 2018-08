Chiuso piano nobile Ducale Mantova

(ANSA) - MILANO, 8 AGO - Come era successo a gennaio e a febbraio e fino al 22 marzo, dal 3 luglio tutto il piano nobile della Corte Vecchia di Palazzo Ducale di Mantova è chiuso "per la forte carenza di personale". Ogni mattina il percorso espositivo di circa 30 sale affrescate e decorate, piene di capolavori come affreschi di Pisanello, quadri di Rubens, Fetti, Viani, arazzi fiamminghi su cartoni di Raffaello, rimane inaccessibile ai visitatori e ai turisti. A denunciarlo sono i sindacati Fp Cgil, Uipa UIL e Unsa i quali si rammaricano che dopo lo "scandalo" della mancata apertura di Pasquetta, il Palazzo Ducale sia "tornato nel dimenticatoio". "A nulla sono valse le proteste dei commercianti e delle associazioni di categoria - è scritto in una nota -. A nulla è valsa la dimostrazione di sostegno e l'impegno del sindaco Mattia Palazzi affinché il problema della grave carenza di personale di vigilanza e accoglienza si risolvesse".