Turismo, a Milano luglio da record

(ANSA) - MILANO, 7 AGO - È stato un luglio da record per il turismo a Milano, è stato infatti il mese in cui si è toccato il picco assoluto di visitatori in città: con 621.258 presenze, il 5,4 per cento in più rispetto al luglio del 2017 quando gli arrivi erano stati 589.232. Inoltre, secondo i dati diffusi dal Comune di Milano, sempre a luglio è in crescita anche il numero di turisti che hanno soggiornato sul territorio tra gli undici e i venti giorni.

Il turista tipo, secondo l'identikit tracciato da Palazzo Marino, è single, tra i 30 e i 45 anni e soggiorna in città fino a dieci giorni. Sono 269.432, infatti, le persone in visita nel capoluogo lombardo che corrispondono a queste caratteristiche, seguiti dalla fascia d'età tra i 45 e i 60 anni (253.501). "Con l'estate 2018 viene confermato il trend di incremento delle presenze di visitatori in città - ha dichiarato Roberta Guaineri, assessore al Turismo -. Numeri che collocano Milano tra le mete turistiche più ambite a livello globale".