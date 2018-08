Domenica museo gratis, boom di presenze

(ANSA) - MILANO, 5 AGO - Sono state 13.903 le persone che oggi hanno visitato gratuitamente i musei statali e civici di Milano nella prima domenica di agosto. Lo scorso anno erano state 12.291, mentre nel 2016, sempre ad agosto, erano stati registrati poco più di diecimila ingressi.

"In questo agosto i cittadini hanno raccolto con ancora maggiore entusiasmo l'invito di Domenica al Museo, l'iniziativa che vede alleati musei e istituti culturali statali, civici e privati, aperti in forma gratuita" ha dichiarato l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno.

"I musei - ha aggiunto - sono prima di tutto luoghi di conoscenza e cittadinanza, e condividerne l'esperienza una volta al mese nella forma di un'apertura gratuita è la migliore azione possibile per diffondere e incrementare il patrimonio cognitivo di una comunità. Spiace molto che il ministero abbia optato per interrompere questo progetto; il Comune di Milano andrà avanti, con la decisione assunta di rendere permanente la gratuità per ogni prima domenica del mese".