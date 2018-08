Aereo cade in lago a Varese,pilota salvo

(ANSA) - VARESE, 3 AGO - Grande spavento nel pomeriggio a Bodio Lomnago, sul lago di Varese, dove è precipitato uno piccola aereo, uno Stinson L5, usato per trainare in cielo gli alianti di un aeroclub di Calcinate. Il pilota è riuscito a salvarsi ed è rimasto illeso mentre l'aereo si è inabissato nelle acque che non sono molto profonde. L'incidente è accaduto poco dopo le 16 e si pensa a un blocco del motore. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori inviati dai Vigili del Fuoco e i carabinieri della stazione di Azzate. Nel tardo pomeriggio si sono concluse le operazioni di messa in sicurezza del velivolo.

I sommozzatori dei vigili del fuoco - con il supporto degli specialisti del soccorso acquatico e la collaborazione dell'Arpa Lombardia - hanno posizionato delle barriere assorbenti per tutelare le acque in caso di fuoriuscita di idrocarburi. Domani è previsto il recupero del velivolo: i sommozzatori di Milano solleveranno l'apparecchio con dei palloni e l'aereo verrà rimorchiato fino a riva.