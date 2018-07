Berlusconi lascia ospedale San Raffaele

(ANSA) - MILANO, 30 LUG - Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha lasciato l'ospedale San Raffaele di Milano dove è stato sottoposto a un ciclo di analisi ed esami di routine.

L'ex premier è andato via in auto, accompagnato dalla sua scorta e dalla parlamentare di Forza Italia, Licia Ronzulli. Non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione ai giornalisti che lo attendevano fuori dall'ospedale, limitandosi a fare un cenno di saluto con la mano. Poi è entrato in auto e si è allontanato dalla struttura. L'ex premier era stato operato al cuore all'ospedale San Raffaele nel giugno del 2016.