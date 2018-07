Calcio: fratello Balotelli al Pavia

(ANSA) PAVIA, 24 LUG - "Ho sentito Mario anche questa mattina.

Mi ha detto che passando al Pavia ho fatto la scelta giusta.

Spero che qualche volta, quando i suoi impegni glielo consentiranno, venga anche a vedermi giocare: tra l'altro lui conosce bene Pavia, perchè qui veniva a volte a trovare suoi amici". Enock Barwuah, 25 anni, fratello di Mario Balotelli, è stato presentato oggi dal Pavia: con la squadra azzurra giocherà nel prossimo campionato di serie D.

Barwuah, attaccante centrale, nell'ultima stagione ha giocato nel Ciliverghe Mazzano, squadra della provincia di Brescia.

"Arrivo da due stagioni per me negative - ha proseguito -. Il Pavia è la squadra giusta per riscattarmi e far vedere le mie doti. Sono un attaccante fisico, ma anche veloce. I miei modelli? Oltre a mio fratello Mario, mi piace molto anche Mandzukic". Nelle sue prime presenze a Pavia, Enock si è fatto notare alla guida di una fiammante Ferrari gialla: "E' di mio fratello Mario, qualche volta gliela rubo", ha sorriso Barwuah.