Rogo in via Silva a Milano,nessun ferito

(ANSA) - MILANO, 21 LUG - Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio in via Silva, a Milano, al civico 45. L'appartamento interessato dalle fiamme è al quinto piano dello stabile. Sul posto i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. Al momento non risultano feriti o intossicati. L'intervento è ancora in corso.