Approvato restyling Piazzale Archinto

(ANSA) - MILANO, 21 LUG - E' stato approvato dalla giunta milanese il quadro economico per la riqualificazione di piazzale Archinto. Lo rende noto una nota del Comune di Milano che prevede l'inizio dei lavori nel 2019 per una durata di circa 300 giorni.

L'importo complessivo sarà di 985.000 euro e l'obiettivo è estendere le aree pedonali pavimentate per migliorare la vivibilità della piazza, razionalizzare la sosta e moderare la velocità del traffico, trasformando la piazza da area dedicata alla movida a luogo a misura di bambino con una nuova area gioco di circa 180 mq.

"La riqualificazione di piazzale Archinto fa parte della strategia di miglioramento della qualità dello spazio pubblico applicata anche ad altri progetti di restyling per altre piazze della città - spiega l'assessore all'Urbanistica, Verde e Agricoltura Pierfrancesco Maran -. È una strategia di lungo termine, che riguarda tutti i quartieri, ed è inserita chiaramente anche tra gli obiettivi per la Milano 2030 dell'aggiornamento di PGT in discussione".