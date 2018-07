Milan, Tas riapre porte Europa League

(ANSA) - MILANO, 20 LUG - Per il Milan si riaprono le porte dell'Europa League. Il Tas ha infatti accolto il ricorso del club rossonero contro l'esclusione dalle competizioni europee per una stagione sancita dalla Camera giudicante della Uefa.

"Il caso è rinviato all'Adjudicatory Chamber dell'UEFA per l'irrogazione di una sanzione disciplinare proporzionata". E' quanto si legge nel dispositivo del Tas sul ricorso del Milan.

Gli arbitri hanno confermato la decisione della Camera giudicante "nella parte in cui stabilisce il mancato adempimento del requisito del pareggio di bilancio" e "annullata nella parte in cui stabilisce l'esclusione Milan dalla prossima competizione UEFA per la quale si sarebbe, altrimenti, qualificato nelle due stagioni successive".