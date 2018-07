False visite fiscali, denunciata d.ssa

(ANSA) - MILANO, 20 LUG - Visite fiscali a domicilio mai eseguite e firme false su verbali di accesso per controllo domiciliare: sono le contestazioni mosse dai finanzieri di Bergamo a una dottoressa, accusata di truffa aggravata ai danni dello Stato e di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. Grazie a un contratto stipulato con la Direzione Provinciale dell'Inps di Bergamo, avrebbe intascato, in quattro mesi, circa 20.000 euro. Le indagini sono partite da una denuncia di un dipendente della Procura bergamasca che, rientrato al lavoro dopo un periodo di malattia, ha trovato all'interno del proprio fascicolo personale un certificato medico per una visita di controllo in realtà mai avvenuta. Sono scattati così gli accertamenti sul conto della professionista e sulla lista delle visite da lei eseguite, più di 500. 53 casi è stato accertato che non si era recata presso l'abitazione del lavoratore malato. Una volta scoperta, la dottoressa si è dimessa dall'incarico e ora dovrà restituire oltre 20 mila euro.