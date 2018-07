Sala, lavori Statale a Mind in fretta

(ANSA) - MILANO, 19 LUG - Secondo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, "i lavori per il nuovo campus dell'Università Statale" nel parco Mind dell'ex area Expo, "devono partire il prima possibile", come ha spiegato parlando della città che accoglie sempre più studenti, nel corso della presentazione del suo libro, 'Milano e il secolo delle città', all'evento Campus Party. "A breve verrà inaugurato il primo campus serio di un'università a Milano, cioè quello della Bocconi che ho visitato di recente - ha aggiunto -. Fra pochi mesi partiranno i lavori dell'Università Cattolica nella ex caserma Montella e infine sabato sarò a Mind per testimoniare che partono i lavori dell'ospedale Galeazzi e per ribadire che i lavori per il Campus della Statale devono partire il prima possibile".