Giochi'26: L.Moratti,ce la possiamo fare

(ANSA) - MILANO, 18 LUG - Milano ha "tutte le caratteristiche" per concorrere ad ospitare le Olimpiadi invernali del 2026: parola di Letizia Moratti, ex sindaco della città e oggi presidente del consiglio di gestione di Ubi Banca, che non esclude però un ticket tra il capoluogo lombardo e le altre città interessate a candidarsi come sede. "Penso che Milano abbia tutte le caratteristiche per concorrere ad essere sede delle Olimpiadi. Sono sicura che il governo chiederà un dossier e sceglierà la candidatura migliore. Non escludo che ci possano essere anche delle possibilità di collaborazione con le altre realtà che sono interessate alle Olimpiadi" ha detto Moratti.

Con Expo 2015 "Milano ha dimostrato di saper organizzare un grande evento, con tutto quello che questo comporta. Certo anche Torino ha ospitato le Olimpiadi abbastanza di recente e ha dimostrato una sua capacità" ha osservato poi l'ex ministro.

"Però - ha aggiunto - Milano, al di là delle capacità organizzative, ha la possibilità di avere relazioni internazionali importanti".