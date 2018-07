Garattini,più fondi per attrarre ricerca

(ANSA) - MILANO, 17 LUG - Più fondi, più persone e più strutture: è quello di cui necessita la ricerca italiana "per raccogliere i cervelli migliori" secondo il professor Silvio Garattini, farmacologo quasi novantenne e fondatore nel 1963 dell'istituto di ricerche Mario Negri che oggi è stato premiato dalla Regione Lombardia con una benemerenza per i meriti medico-scientifici collezionati anche in campo internazionale nella sua lunga carriera. "In Italia abbiamo dei buoni cervelli ma manchiamo di masse critiche. Abbiamo bisogno di strutture, con laboratori e attrezzature adeguate ai tempi. E poi abbiamo bisogno di più flessibilità nelle posizioni dei ricercatori e di più fondi: la Germania spende il 3,5% del suo Pil in ricerca ogni anno mentre l'Italia dice di spendere l'1,2%. Ma questo è vero, perché non si sa mai quando queste risorse arrivano" ha sottolineato Garattini nel suo intervento nell'Aula del Pirellone.