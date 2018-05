Sentinelli tingono Milano di rosa

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - Si sono radunati davanti a Palazzo Marino in alcune centinaia e, mentre sul palco hanno sfilato ospiti di rilievo del mondo delle culture e della politica italiana, hanno alzato al cielo tutti insieme e in contemporanea un cartello con il triangolo rosa, una volta simbolo degli omosessuali nei campi di concentramento nazisti, per dire stop all'odio omofobo e alle discriminazioni legate all'identità sessuale.

A Milano è andata in scena la manifestazione 'Stop Hate' organizzata da I Sentinelli, contro le violenze reali e a quelle esercitate tramite la rete, il cyberbullismo e lo stalking. Manifestazione che, oltre al flash-mob che per un attimo ha tinto di rosa piazza della Scala, ha visto sul palco attori come Lella Costa, che ha letto una lettera aperta della senatrice Liliana Segre, alcune vittime di attacchi come uno studente della Bicocca che ha raccontato la sua storia, fino all'ex presidente della Camera Laura Boldrini. Molte le adesioni all'iniziativa, dal sindaco Beppe Sala a Malika Ayane.