Auto Mille Miglia nel centro di Milano

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - Sfilata delle auto delle Mille Miglia stamani nel centro di Milano, nel mezzo dell'ultima tappa della corsa partita da Parma e che oggi, secondo il programma, arriverà - dopo un passaggio all'autodromo di Monza - a Brescia.

Nel cuore di Milano il percorso è stato contornato da una folla di turisti, milanesi e appassionati, che fra un selfie e l'altro hanno seguito le auto in piazza del Duomo, via Santa Margherita, piazza della Scala, via Manzoni, piazza Cavour per poi attraversare un'altra parte della città fino alla periferia di via Gallarate in direzione Arese e quindi verso la Brianza.