Anche all'alba sold out a Piano City

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - Il tutto esaurito del concerto inaugurale di Piano City nel parco della Gam a Milano, con gente dirottata davanti al maxischermo allestito ai giardini di porta Venezia, si è ripetuto anche con il primo concerto dell'alba.

Nonostante l'orario d'inizio proibitivo, alle 5, ben prima che albeggiasse, davanti all'ingresso dei Bagni misteriosi si è creata una fila di gente che sperando in qualche defezione fra le prenotazioni sperava di poter entrare ad ascoltare il Pianolink Silenr Wi-fi concerto. Ovvero concerto da ascoltare con le cuffie wi-fi per non disturbare il vicinato.

Ad esibirsi il siciliano Andrea Vizzini, che ha suonato il pianoforte su una piattaforma al centro della piscina. Con un percorso sulla notte (completato da poesie reclamate da una voce recitante e un artista a dipingere ispirati dalle note) ha accompagnato il pubblico dal buio alla luce. Per lui applausi anche se fatti con discrezione per non svegliare chi ancora dormiva.