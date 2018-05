Verso incontro Di Maio-Salvini domani

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Dopo l'incontro di questa mattina alla Camera Matteo Salvini e Luigi Di Maio, a quanto si apprende, potrebbero tornare a vedersi molto probabilmente nella giornata di domani. L'incontro, tuttavia, non dovrebbe essere a Roma visto che, stando alle agende dei due leader, Salvini è previsto questo pomeriggio ad Aosta mentre Di Maio è atteso in serata a Monza e nella giornata di domani, nel tardo pomeriggio, sarà anche lui ad Aosta. Al centro del faccia a faccia comunque ci sarà il nodo centrale della premiership: il borsino dell'ultima ora dà in rialzo le chance che uno tra Di Maio e Salvini sieda a Palazzo Chigi ma tra i due non è stata ancora raggiunta un'intesa che poi deve essere estesa a tutta la squadra di governo. "Credo che domani il contratto sarà messo al voto online degli iscritti, penso proprio che sia domani", mostra ottimismo il capo politico dei 5 Stelle uscendo da un ristorante nei pressi della Camera.