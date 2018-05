Mostre: a Milano 'Libro d'artista' in 3D

(ANSA) - MILANO, 16 MAG - Una scuola d'infanzia, protagonista la fantasia di 95 bambini dai 3 ai 5 anni. Nasce con queste premesse il 'Libro d'artista', il percorso didattico iniziato a gennaio alla materna Vigentina di Milano (zona Crocetta) e che vede la sua conclusione in una mostra in programma dal 21 al 25 maggio (ingresso 16.15-17.30). Partendo da una bozza cartacea gli artisti in erba hanno realizzato vere e proprie opere costruite poi con la tecnica del rilievo tridimensionale. Il filo conduttore, oltre al senso artistico, è stato il recupero dei materiali. Dai tappi di bottiglia, alla pasta, passando per i bottoni, la cioccolata, i tessuti. Opere per le quali è già pronto un catalogo realizzato dal Vi.Ge, il comitato genitori e sui cui ha manifestato interesse la vicina Svizzera con le sue biblioteche cantonali.(ANSA).