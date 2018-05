Cdr, non cedere Tu Style e Confidenze

(ANSA) - MILANO, 16 MAG - Il Comitato di redazione e l'assemblea dei fiduciari della Mondadori scendono in campo contro l'ipotesi della cessione da parte della Mondadori dei periodici Tu Style e Confidenze. Gli organismi sindacali, che parlano di "rottamazione", "esprimono - in una nota - la più profonda amarezza e dichiarano la loro totale opposizione di fronte a questa decisione e denunciano la rottura del rapporto fiduciario con l'azienda".

"Mentre realtà editoriali come Cairo Editore acquisiscono e risanano giornali, con importanti risultati sul mercato, la casa editrice della famiglia Berlusconi decide invece di cedere i propri a società che per dimensione ed esperienza non sono assolutamente comparabili", scrivono Cdr e fiduciari riferendosi a "European Network, un piccolo editore che ha al suo attivo tra l'altro testate specializzate come Astrella, Sirio e Eva Tremila".