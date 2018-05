Bloccata linea Milano-Piacenza

(ANSA) - MILANO, 16 MAG - Un locomotore di un merci trainato è uscito dal binario circa un chilometro dopo la stazione di Lodi.

Per questo motivo dalle 10.50 è stata sospesa la circolazione sulla linea convenzionale Milano-Piacenza con treni che hanno subito ritardi anche di ore Nessuno è rimasto ferito e non ci sono stati danni, spiega Rfi. Le cause dell'uscita dai binari sono in corso di accertamento. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco perché dal serbatoio del locomotore usciva gasolio.

E' ripresa - a binario unico fra Tavazzano e Secugnago, in provincia di Lodi - la circolazione dei treni sulla linea convenzionale Milano-Piacenza che era stata bloccata dopo che in mattinata un locomotore trainato era uscito dai binari.