Trovato capriolo in condominio a Varese

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - Un capriolo è stato trovato questa mattina all'interno del giardino di un condominio, in via Frattini, a Varese. La Polizia provinciale del Nucleo faunistico è intervenuta con due pattuglie e, anche con l'assistenza di un veterinario, ha immobilizzato l'animale con specifiche reti da cattura.

Il medico a quel punto ha effettuato un controllo medico sull'animale che poi è stato portato nel Parco del Campo dei fiori dove è stato liberato nel suo ambiente naturale. L'animale è un esemplare maschio di circa 3 anni, in ottime condizioni di salute, che probabilmente si è spinto fin quasi in centro a Varese alla ricerca di nuovi spazi.