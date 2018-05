Scala: approvato bilancio

(ANSA) - MILANO, 14 MAG - L'assemblea dei soci ha dato il via libera al consuntivo del bilancio 2017 della Scala. Un bilancio che si chiude nuovamente in positivo con un budget di circa 126 milioni di euro.

Dopo l'assemblea si è svolto un rapidissimo cda in cui ha fatto il suo ingresso Philippe Daverio. Il critico (ed ex assessore milanese alla Cultura della giunta Formentini) è stato nominato dal presidente della Lombardia Attilio Fontana come sostituto della dimissionaria Cristina Cappellini, ormai ex assessore regionale alle Culture.

Il prossimo consiglio di amministrazione si dovrebbe svolgere il 18 giugno, cioè dopo la presentazione della prossima stagione (che si aprirà con Attila e prevede 15 titoli d'opera) fissata per il 30 maggio.