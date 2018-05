'Le canzoni del signor Fo' a Milano

(ANSA) - MILANO, 14 MAG - Sarà in scena dal 16 al 20 maggio al Teatro Munari di Milano 'Le canzoni del signor Fo', lo spettacolo con cui Giangilberto Monti ripercorre le metafore poetiche, i ritornelli buffoneschi e le strofe più stralunate del premio nobel, senza dimenticare l'ironia, lo sberleffo e la poesia che da sempre ha segnato il suo lavoro.

Lo spettacolo su Dario Fo che Monti porta in scena, in collaborazione con lo storico Teatro del Buratto, completa un lavoro di ricerca partito lo scorso anno con il suo libro edito da Giunti 'E sempre allegri bisogna stare', a cui sono seguiti un disco in chiave jazz e un lungo radiodramma musicale prodotto a Lugano dalla Radio Svizzera Italiana.

Nell'esplorare il vasto repertorio musicale che Fo ha firmato in carriera, Monti si farà aiutare da Paolo Tomelleri al clarinetto accompagnato da musicisti d'eccezione. "Fo ha sempre usato la musica nei suoi spettacoli, non solo per cantarci sopra, scrivendo quasi 250 canzoni, ma anche per ragionarci", ha detto Giangilberto Monti.